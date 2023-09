Journée mondiale de lutte contre la rage : la Tunisie lance une campagne de prévention et de vaccination

Aujourd’hui, le mercredi 28 septembre 2023, marque la Journée mondiale de lutte contre la rage. À cette occasion, l’Administration générale des services vétérinaires et des départements de la production animale du Ministère de l’Agriculture, en collaboration avec diverses parties prenantes, notamment des ministères et des organisations de la société civile (l’Association mondiale des étudiants vétérinaires, le Croissant-Rouge tunisien, etc.), ainsi que les étudiants de l’École nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet, lancent une série d’événements et de campagnes de sensibilisation sur les moyens de prévention de la rage à partir de demain, le jeudi 28 septembre 2023.

Ces manifestations et campagnes de sensibilisation se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’octobre 2023 dans de nombreux espaces publics et écoles primaires de toutes les régions de la République, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture publié ce mercredi.

Le ministère a également annoncé qu’il organisera des campagnes de vaccination exceptionnelles dans plusieurs régions, qui seront annoncées via ses canaux officiels de communication. Il invite tout le monde à participer activement à ces campagnes, car la vaccination reste le moyen le plus efficace de lutter contre cette maladie.

La Tunisie, qui célèbre la Journée mondiale de lutte contre la rage, a enregistré en 2022 un total de 281 cas de rage animale et cinq cas humains. Il convient de souligner que la situation épidémiologique de la rage en Tunisie, comme dans le reste du monde, demeure instable malgré tous les efforts déployés pour combattre cette maladie.

Le ministère de l’Agriculture met à la disposition de tous les citoyens un programme national de vaccination gratuit et obligatoire pour les chiens et les chats, considérant cette journée comme une occasion nationale de renforcer la coopération entre les différents acteurs du programme national de lutte contre la rage, la société civile et les organisations internationales pour réussir le programme national, éradiquer la rage et atteindre l’objectif mondial commun de “zéro décès humain dû à une infection par des chiens d’ici 2030”.

La célébration de cette journée est l’occasion pour le monde entier de se rappeler sa gravité, car la rage cause environ 59 000 décès par an dans le monde, en particulier parmi les enfants des pays en développement.