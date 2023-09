Une augmentation alarmante des décès liés à la rage canine : jusqu’à 42 000 attaques en une année

À l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la rage, qui se tient chaque année le 28 septembre, le ministère de la Santé en Tunisie a appelé les citoyens à faire vacciner annuellement leurs chiens et chats. Cette initiative vise à sensibiliser la population au problème croissant de la rage canine dans le pays, qui a connu une augmentation significative des décès liés à cette maladie au cours des trois dernières années, avec 15 cas recensés.

Selon un communiqué de la Direction des Soins de Santé de Base, intitulé “Protégez vos vies et embellissez la nôtre en évitant la rage canine”, le nombre d’attaques de chiens suspects est passé de 30 514 en 2010 à environ 42 000 en 2022. De plus, 31% de ces incidents ont été causés par des chiens errants.

Le ministère a insisté sur l’importance de prendre soin de l’environnement en limitant la prolifération des chiens errants, notamment en respectant les horaires de collecte des déchets et en utilisant les poubelles publiques plutôt que de jeter les déchets dans les rues et les quartiers. Il a également souligné l’importance de nettoyer et de désinfecter immédiatement toute blessure causée par une morsure de chien et de se rendre rapidement dans le centre de santé le plus proche pour recevoir un traitement préventif.

Le vaccin contre la rage est disponible gratuitement dans toutes les structures de santé dédiées, dont la liste est consultable sur le site Web du ministère de la Santé : www.rage.tn.

Parmi les activités de sensibilisation prévues à cette occasion, citons l’organisation d’une journée nationale de sensibilisation et de vaccination des chiens en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et les scouts, qui se tiendra à Monastir le 30 septembre. De plus, des journées de sensibilisation sur les dangers de la rage canine seront organisées dans plusieurs régions du pays en partenariat avec les scouts tunisiens, ainsi que des sessions de formation pour les vétérinaires et les agents des centres médicaux de lutte contre la rage à Ben Arous.

Il est à noter que le ministère de l’Agriculture assure la vaccination gratuite des chiens lors de sa campagne annuelle qui se déroule en décembre, janvier et février, avec des opérations de vaccination dans toutes les régions du pays tout au long de l’année.