Mouled : Saisie de 142 tonnes de fruits secs et zgougou impropres à la consommation

Quelque 142 tonnes de fruits secs, zgougou (graines de pin d’alep) et produits de décoration impropres à la consommation, dont 5% mélangés aux pesticides, ont été saisis par les équipes de contrôle sanitaire, a fait savoir, Mohamed Rebhi, directeur général de l’instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Rebhi a indiqué que 73 équipes de contrôle ont été mobilisées dans toutes les régions du pays pour contrôler les conditions de stockage et de vente des fruits secs et du zgougou en cette période de Mouled.

Ces équipes ont effectué 1200 visites de terrain à travers le pays et ont relevé 90 échantillons de produits.

” 55% des produits saisis ont été périmés, 35% avaient de mauvaises odeurs et étaient remplis d’insectes et 5% non conformes aux normes “, a-t-il dit appelant les citoyens à acheter les fruits secs et le zgougou uniquement dans les points de vente contrôlés.