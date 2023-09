Tunisie : Nouveau découpage territorial

Le décret n°589 de 2023 relatif aux districts de la République tunisienne et des gouvernorats appartenant à chaque district a été publié au JORT au même temps que le décret convoquant les électeurs au vote pour élire les conseils locaux le 24 décembre 2023.

L’article premier stipule que la République tunisienne est composée de 5 districts :

Le premier : Bizerte, Béja, Jendouba et le Kef

Le deuxième : Tunis, Ariana, Ben Arous, Zaghouan, Manouba et Nabeul

Le troisième : Siliana, Sousse, Kasserine, Kairouan, Monastir et Mahdia

Le troisième : Sidi Bouzid, Sfax, Tozeur et Gafsa

Le cinquième : Tataouine, Gabès, Kébili et Médenine

Le conseil des districts se réunit par alternance entre les gouvernorats qui le forment (article 2).

Les gouvernorats mettent à la disposition des districts les moyens logistiques et humains nécessaires leur permettant de mener à bien leur mission (article3).