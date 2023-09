Tunisie : Deux séances de travail au ministère de la famille

Le projet de loi sur le congé de maternité, de paternité et de parentalité a été au centre de deux séances de travail tenues mardi, entre la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa, le directeur des affaires sociales à l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) Sami Sellini, et le président de la Connect Tarak Chérif.

Au cours de ces deux réunions, une présentation a été faite des nouvelles dispositions contenues dans ce projet de loi et ses répercussions positives sur l’équilibre de la famille.

A cette occasion, une étude comparée sur l’expérience d’un nombre de pays étrangers dans ce domaine a été présentée, ainsi que les résultats d’une étude sur la réforme législative sur le congé de maternité, de paternité et de parentalité en Tunisie, réalisée par l’expert Mokhtar Kouki avec l’appui de la banque mondiale.

La ministre a souligné que ce projet de loi qui a été élaboré par le ministère de la famille selon une approche participative a pour objectif d’organiser les congés de maternité, de paternité et de parentalité dans les secteurs publics et privés à même de promouvoir le principe de partage des responsabilités entre les deux parents et de garantir un modèle de famille équilibrée.