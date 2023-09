Le ciel sera lundi, partiellement, nuageux sur la plupart de régions, et les températures maximales se situeront au niveau de 32 degrés C dans les régions côtières nord et entre 35 et 40 degrés, ailleurs.

D’après le bulletin quotidien de l’Institut National de la Météorologie (INM), le vent soufflera fort près de côtes nord et la vigilance sera de mise pour toutes les activités maritimes. La mer sera agitée à très agitée sur les côtes nord, et peu agitée ailleurs.