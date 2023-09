Mondial 2026 : Infantino visite le stade des Cowboys, candidat pour la finale

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a visité dimanche le stade de l’équipe de NFL des Dallas Cowboys, candidat pour accueillir la finale du Mondial-2026 de football.

Le stade AT&T à Arlington, au Texas, fait partie des quatre candidats pour la finale de la Coupe du monde, avec le Metlife des New York Giants et New York Jets, dans le New Jersey, le stade SoFi de Los Angeles, et le Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, selon les médias locaux.

L’Italo-Suisse a assisté au match du Championnat de NFL entre les Cowboys et les Jets.

La Fédération internationale de football a ouvert des bureaux à Coral Gables, près de Miami et entamé la phase de recrutement de personnel pour le premier Mondial à 48 équipes co-organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

La décision sur le stade hôte de la finale est attendue avant la fin de l’année, peut-être dès novembre, ont indiqué des sources proches de la Fifa.

Le stade AT&T, qui possède un toit rétractable, a été inauguré en 2009 et a accueilli la finale du Super Bowl en février 2011, ainsi que de nombreux matches internationaux de football.