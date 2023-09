Sidi Bouzid : 217 infractions économiques relevées

Les équipes de contrôle économique relevant de la direction du commerce à Sidi Bouzid ont relevé 217 infractions économiques au mois d’août 2023.

Le commissaire régional du commerce a souligné à l’Agence TAP que 104 équipes de contrôle économique ont effectué 1146 visites d’inspection aux différents espaces commerciaux de vente en gros et au détail.

Les dépassements concernent les secteurs des fruits et légumes (23 infractions), des produits alimentaires (105), des boulangeries et pâtisseries (43) et des volailles et œufs (12).

Les infractions sont liées notamment à la vente illégale (32), au non-affichage des prix (73), l’absence de factures (24), au non-respect de la réglementation de subvention (33) et à la dissimulation de marchandises.

Ont été saisis, plus de 51 tonnes de farine subventionnée, 9,74 tonnes de semoule, 11,99 tonnes de pâtes, plus de 2 tonnes de farine, 456 kg de fruits et légumes, 1300 kg de sucre, 57 litres d’huile végétale, 7,95 tonnes de sedari et 90 tonnes de matériaux de construction, d’après la même source.