Tunisie – Logement universitaire : Les enfants des victimes des attaques terroristes prioritaires

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fait savoir, mardi, qu’il a été décidé, en coordination avec la Fondation “Fidaa”, d’accorder la priorité en matière de logements universitaires aux étudiants enfants des victimes des attaques terroristes parmi les militaires et les forces de sécurité intérieure et de la douane et des enfants des martyrs et des blessés de la révolution.

Dans un communiqué, le ministère a appelé les étudiants concernés à remplir la demande de logement universitaire mise en ligne dans les délais prescrits, ajoutant que la liste des bénéficiaires sera établie par la Fondation “Fidaa”.

Cette décision intervient en application des dispositions du décret-loi n°20 du 9 avril 2022 relatif à la Fonfation “Fidaa”, lit-on de même source.