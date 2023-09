Sfax sous le choc : vol de céréales sur un navire amarré au port !

Le Diwan des céréales a déposé une plainte après le vol de quantités de grains à bord d’un navire amarré au port de Sfax. Les soupçons se sont portés sur plusieurs parties, dont un agent de sécurité et d’autres individus, selon une source qualifiée citée par Radio Diwan FM. Cependant, aucune information n’a été fournie sur l’ampleur exacte du vol.

Une réunion est prévue aujourd’hui, jeudi 07 septembre, entre le ministre de l’Agriculture, le directeur du port de Sfax, le directeur du Diwan des céréales, le directeur de la société de chargement et de manutention pour discuter de l’incident de vol récent. Les mesures à prendre pour prévenir de tels incidents à l’avenir seront également à l’ordre du jour, en plus de l’organisation et du développement des opérations au sein de cette installation stratégique, selon la même source.

Cet incident met en lumière la nécessité de renforcer la sécurité dans les ports et installations logistiques, en particulier dans le secteur de la céréale, afin de prévenir les vols et les pertes potentielles. Il souligne également l’importance de la coopération entre les autorités portuaires, les entreprises de logistique et les organismes gouvernementaux pour garantir la protection des ressources nationales.