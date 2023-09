Affaire Rahma Lahmar : Mehdi Ben Gharbia et d’autres accusés de meurtre !

Dans l’affaire du meurtre tragique de la jeune Rahma Lahmar, la chambre d’accusation a décidé de retenir des charges contre un groupe de personnes, dont l’ancien ministre et homme d’affaires Mehdi Ben Gharbia, pour leur implication présumée dans cette affaire qui a choqué l’opinion publique en Tunisie.

Les charges retenues contre les accusés comprennent la formation d’une association de malfaiteurs dans le but de commettre des agressions contre des biens et des individus, conformément aux dispositions des articles 131 et 132 du Code pénal tunisien. La décision de porter ces accusations a été prise après l’interrogatoire de plusieurs personnes impliquées dans cette affaire, notamment Najia Ziyadi, Ayman Shatah, Halima Dhahmani, Adnan Al-Mudabb, Alifa Qabub, Abdelbaki Al-Barahmi, Makram Al-Jabri, Murad Al-Riashi, et d’autres.

Le meurtre de Rahma Lahmar a profondément choqué la société tunisienne. Cette jeune femme a été la victime d’un acte violent et brutal qui a soulevé une vague d’indignation et d’appels à la justice. L’implication présumée d’une personnalité publique telle que Mehdi Ben Gharbia dans cette affaire a suscité une grande attention médiatique et publique.

La décision de porter des accusations contre les personnes impliquées dans ce crime atroce montre la détermination des autorités tunisiennes à faire la lumière sur cette affaire et à poursuivre en justice ceux qui sont responsables. Cette affaire continue de susciter des débats, et elle reste une source de préoccupation pour de nombreux tunisiens qui réclament la justice pour Rahma Lahmar et sa famille.