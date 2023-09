Tunisie – Météo : Les températures maximales oscilleront entre 29 et 44 degrés

Les températures maximales varieront, dimanche, entre 29 et 32 degrés dans les régions côtières est et les hauteurs et entre 33 et 39 degrés dans le reste des régions. Elles atteindront 44 degrés à l’extrême sud , avec l’apparition du sirocco localement.

Des vents d’est forts souffleront près des côtes nord et au sud accompagnés de tourbillons de sable localement, ce qui va contribuer à réduire la vision horozontale. Ils seront faibles à modérés dans le reste des régions.

Le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions et la mer sera trés agitée au nord à moutonneuse localement. Elle sera agitée au niveau du reste des côtes.