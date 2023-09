Ons Jabeur affiche sa détermination : elle décide de continuer à l’US Open malgré les défis de santé

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur, classée cinquième mondiale, a fait preuve d’une grande détermination lors de son match au troisième tour de l’US Open, malgré des soucis de santé. Ce samedi soir, elle a rassuré ses fans en publiant un message sur son compte Instagram officiel, affirmant qu’elle se sentait bien et qu’elle jouerait ce soir à minuit, heure de Tunis, contre la Tchèque Marie Bouzkova, classée 31e mondiale.

Des rapports médiatiques avaient précédemment annoncé en urgence que la Tunisienne Ons Jabeur était confrontée à des problèmes de santé avant son match contre Bouzkova. Plus tôt, la championne mondiale avait partagé des détails sur son état de santé sur sa page de médias sociaux, déclarant : “Je ressens les symptômes d’un rhume, je fais tout ce qui est en mon pouvoir avec mon équipe pour récupérer. J’ai reçu l’aide nécessaire des médecins et j’ai probablement pris tous les médicaments qu’ils ont. Je pourrais être fatiguée, mais je sais que si je m’arrête ici, je le regretterai. Donc, je veux continuer et rester à New York autant que possible.”

Ons Jabeur avait réussi à se qualifier pour le troisième tour du tournoi de l’US Open après sa victoire contre la Tchèque Linda Noskova, classée 42e mondiale, avec un score de 7-6, 4-6 et 6-3.

Son incroyable détermination et sa persévérance face à l’adversité ont fait d’elle une véritable source d’inspiration pour les amateurs de tennis et ses compatriotes en Tunisie. Tous les yeux sont désormais tournés vers son prochain match, où elle espère continuer à briller malgré les défis qui se dressent sur son chemin.