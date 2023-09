La grêle ravage les cultures à Kairouan : un coup dur pour les agriculteurs

Le mercredi soir dernier, une violente chute de grêle a frappé la région de Kairouan, provoquant d’importants dégâts agricoles, notamment sur les cultures de poivrons, de haricots, de courgettes et les oliveraies. Ces perturbations ont touché quatre municipalités, à savoir Hafouz, Chebika, Kairouan Sud et Bouhajla, selon les déclarations du président de l’Union régionale des agriculteurs, Mouldi Romdhani, rapportées par Mosaïque FM.

Romdhani a également ajouté qu’une équipe de la délégation régionale du développement agricole de Kairouan se rendra aujourd’hui sur les lieux des dommages pour évaluer leur ampleur.

Il a souligné que les agriculteurs font face à d’énormes difficultés dans le processus de production en raison du coût élevé des semences et des engrais, de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et des équipements agricoles, en plus des changements climatiques tels que la sécheresse, le manque de pluie et les températures élevées, qui représentent désormais une menace réelle pour le secteur, entraînant mécaniquement une hausse des prix des produits agricoles.