Phénomène céleste rare à venir : super-lune bleue éblouit le ciel, une date à ne pas rater

Le jeudi 31 août 2023, une occasion exceptionnelle et rare se présentera dans le ciel. Bien que l’on puisse observer trois à quatre “super-lunes” chaque année, une super-lune bleue est bien plus inhabituelle, se produisant seulement une fois tous les deux ans et demi environ. Ce phénomène remarquable résulte de la combinaison de deux événements célestes distincts.

Cette super-lune bleue sera la deuxième du mois, succédant à la “super-lune” de l’Esturgeon observée le 1er août. Durant cet événement, la lune sera plus proche de la Terre que d’habitude, ce qui la rendra visuellement plus imposante et impressionnante. À noter que l’appellation “lune bleue” ne fait pas référence à un changement de couleur de la lune, mais plutôt à une particularité de son calendrier. En effet, les phases lunaires s’étalent sur environ 29,5 jours, totalisant 354 jours pour 12 cycles complets. Cette durée est inférieure aux 365/366 jours d’une année civile. Ainsi, environ tous les deux ans et demi, une 13ème pleine lune survient. Celle-ci ne correspond pas au schéma de dénomination habituel, d’où son nom de “lune bleue”, tel qu’expliqué par le Royal Museums Greenwich.

Il est donc important de souligner que les lunes bleues ne changent pas de couleur pour devenir bleues. Dans des circonstances extrêmement rares, elles peuvent prendre une teinte rougeâtre lors d’une éclipse lunaire. Cependant, cela ne sera pas le cas lors de la nuit du jeudi 31 août. Néanmoins, en raison de son statut de “super-lune”, celle-ci se présentera avec une luminosité accrue par rapport aux observations habituelles.

Cet événement astronomique est à ne pas manquer, car une telle occasion pourrait ne pas se reproduire avant le 31 mai 2026, suivi du 31 décembre 2028. Profiter de ce spectacle remarquable dans le ciel est donc vivement recommandé, sous peine d’attendre plusieurs années pour avoir une nouvelle opportunité d’observation.