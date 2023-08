Masters 1000 de Cincinnati : Djokovic arrache la victoire en finale contre Carlos Alcaraz et Déchire son Polo ! (Vidéo)

Dans une finale palpitante, Novak Djokovic a su maîtriser Carlos Alcaraz pour décrocher la victoire au Masters 1000 de Cincinnati. Cet affrontement intense a abouti à un retournement de situation, avec le Serbe renversant l’Espagnol après une bataille acharnée qui s’est conclue par un score de 5-7, 7-6, 7-6. Cette finale, qui s’est jouée dans la nuit de dimanche à lundi 21 août, a duré 3 heures et 49 minutes, mettant à l’épreuve les compétences et la résilience des deux joueurs.

Pourtant mis en difficulté par Carlos Alcaraz, qui l’avait battu en finale de Wimbledon il y a moins de deux mois, Novak Djokovic a finalement réussi à retourner la situation en sa faveur, remportant ainsi son 39e titre en Masters 1000. Une victoire qui s’est traduite par une explosion de joie et de soulagement, symbolisée par le geste spectaculaire du Serbe qui a déchiré son polo pour célébrer son triomphe, «C’était le match le plus difficile et le plus excitant auquel j’ai jamais participé. Carlos est un joueur extraordinaire, j’ai beaucoup de respect pour lui», a déclaré le Serbe à la fin du match.

Le match a été caractérisé par des rebondissements incessants. Novak Djokovic a dû encaisser la perte de la première manche (5-7) et faire face à un break en début de deuxième set. Malgré des conditions météorologiques accablantes, son expérience a joué un rôle crucial pour lui permettre de remonter son retard. Il a réussi à sauver une balle de match et à égaliser à une manche partout en remportant un jeu décisif (7-6).

Le suspense a atteint son apogée lorsque Carlos Alcaraz a résisté pendant près de 13 minutes, sauvant quatre balles de match dans un jeu crucial. Cependant, c’est finalement dans un deuxième jeu décisif que Novak Djokovic a réussi à briser la résistance de son adversaire, lui permettant de renouer avec la victoire sur le sol américain.

Les regards sont désormais tournés vers l’avenir, alors que les deux meilleurs joueurs du monde se préparent à l’US Open à New York (du 28 août au 10 septembre). Cette rencontre s’annonce d’ores et déjà comme un chapitre passionnant dans l’histoire du tennis.