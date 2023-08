Campagnes d’éradication de l’occupation illégale dans les marchés de Tunis et d’Ariana (Vidéo)

Dans le cadre des efforts continus pour garantir la sécurité publique et veiller au bien-être des citoyens, ainsi que pour contrer les formes d’occupation illégale et l’exploitation excessive des trottoirs, des opérations de sécurité ciblées ont été organisées dimanche soir, le 20 août 2023, autour des marchés municipaux “Sidi Ammar” à l’Ariana et “Sidi El Bahri” à Tunis, sous la supervision des responsables régionaux, des différentes unités de sécurité et des autorités municipales.

L’objectif principal de ces opérations était de mettre fin aux installations anarchiques et aux obstacles qui entravent la fluidité des rues et des espaces publics, tout en renforçant la présence sécuritaire dans les zones menant aux marchés concernés, afin de prévenir toute récidive d’occupation illégale.

Au total, 260 points d’occupation illégale ont été démantelés dans le gouvernorat de l’Ariana, tandis que 12 points et 56 barrières d’occupation illégale ont été retirés à Tunis. Suite à ces actions, un nettoyage des ruelles et des trottoirs a été entrepris, et des points de contrôle ont été établis aux points d’accès aux marchés mentionnés pour renforcer le contrôle de toute réinstallation.

Les résidents locaux et les propriétaires de commerces des régions concernées ont accueilli favorablement ces campagnes. L’initiative a été saluée pour son impact positif sur la qualité de vie dans ces quartiers en rétablissant l’ordre, en améliorant la circulation piétonne et en offrant un environnement plus sûr et plus organisé.