Tragédie à Bou Salem : incendie ravageur détruit des biens d’une valeur de 40 000 dinars ! (Photos)

Un violent incendie s’est déclaré dans une maison de la région de Al Brahimi, relevant de la délégation de Bou Salem, causant d’importantes pertes matérielles dans le secteur agricole.

Le centre des opérations de la protection civile de Bou Salem a reçu l’alerte concernant l’incendie. En réponse, un camion de pompiers de la brigade de protection civile de Bou Salem et un autre de la brigade de protection civile de Jendouba ont été dépêchés sur les lieux, accompagnés d’une ambulance.

Après leur arrivée et une évaluation des dégâts, il a été constaté que le feu s’était propagé à l’intérieur d’un entrepôt et à un tas de paille. Les services de la Société Nationale d’Électricité et de Gaz ont été contactés pour couper l’électricité. Grâce aux efforts conjoints, l’incendie a été circonscrit et maîtrisé, évitant ainsi sa propagation aux maisons voisines et limitant les pertes.

Après une intervention qui a duré deux heures, l’incendie a été maîtrisé, mais il a engendré la destruction totale d’une voiture civile, d’une étable contenant 6 vaches, ainsi que d’un tas de paille et d’une petite maison adjacente à l’étable.

Les pertes agricoles, selon les estimations préliminaires, sont évaluées à environ 40 000 dinars.