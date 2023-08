Kébili : 82 femmes bénéficiaires du programme Raidet

Depuis son démarrage, 82 femmes dans le gouvernorat de Kébili ont bénéficié du programme pour l’entreprenariat féminin et l’investissement sensible au genre ” Raidet ” moyennant une enveloppe de plus de 850 mille dinars.

La coordinatrice du programme au sein du commissariat régional de la femme, Besma Masbahi a indiqué à la TAP que 30% des projets financés concernent les femmes ayant un diplôme supérieur et que la tranche d’âge la plus intéressée pour participer à ce programme d’appui financier à l’entreprenariat varie entre 18 et 35 ans.

Selon la même source, les primes accordées touchent essentiellement le secteur des petits métiers, des services (création de jardin d’enfants) et l’artisanat.