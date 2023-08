En Direct : la procession de la Madone de Trapani pour la célébration de l’assomption du 15 août

L’église Saint-Augustin et Saint-Fidèle de La Goulette est prête à accueillir la procession annuelle de la Madone de Trapani, marquant la Fête de l’Assomption, le 15 août. Cette tradition, qui perdure depuis plus d’un siècle, rassemble chaque année de nombreux Tunisiens, de différentes confessions religieuses, pour célébrer ensemble cet événement religieux.

La “Madone de Trapani”, nom donné à la Vierge Marie lors de cette procession, est un symbole de dévotion et de rassemblement inter-religieux. Des chrétiens, des juifs et, en plus grand nombre, des musulmans se réunissent en ce lieu pour partager un moment de recueillement et de joie. Cette manifestation transcende les barrières religieuses et témoigne de l’unité et de l’harmonie qui peuvent exister au sein de la diversité tunisienne.

La participation croissante des Tunisiens à cette procession montre que la Tunisie incarne une pluralité de cultures et de croyances qui se rejoignent autour de valeurs communes de respect et de fraternité. La célébration de la Madone de Trapani est ainsi un témoignage vivant de la richesse de la “TUNISIANITÉ” et de son caractère inclusif.

En ce jour de Fête de l’Assomption, cette célébration est l’occasion de souhaiter une excellente fête à tous les amis chrétiens, où qu’ils se trouvent. Elle symbolise également l’importance de l’harmonie inter-religieuse et de la diversité culturelle dans le tissu social tunisien.

Voici une diffusion en direct de la cérémonie: