Manouba : 2 personnes tombent du troisième étage à cause d’un canular voisin

La rédaction de Mosaïque FM a appris que le parquet de la cour de première instance de Manouba a ordonné l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances entourant l’incident au cours duquel un jeune homme et une jeune femme ont chuté d’un appartement situé au troisième étage d’un immeuble, soupçonnant que le propriétaire de l’appartement les aurait utilisés pour des activités de prostitution.

Selon les informations obtenues par Mosaïque FM, un jeune homme et une jeune femme étaient présents dans un appartement au troisième étage d’un immeuble à Manouba la nuit avant-hier le vendredi 11 août. Les voisins, troublés par leur présence, ont frappé à la porte de l’appartement et ont fait croire aux occupants qu’ils étaient des agents de sécurité. En réaction, le jeune homme et la jeune femme ont sauté de la balustrade du troisième étage. La jeune femme est tombée sur une voiture stationnée dans l’abri de l’immeuble et a subi des blessures graves au dos, tandis que le jeune homme a été blessé à l’une de ses jambes.

Selon les premières données, le jeune homme et la jeune femme ont été transportés à l’hôpital pour recevoir des soins. Cependant, le jeune homme a réussi à s’échapper de l’hôpital, tandis que la jeune femme est toujours en soins intensifs.

Dans le cadre des enquêtes en cours, le parquet de la cour de première instance de Manouba a ordonné la détention du propriétaire de l’appartement pour “complicité dans la débauche et médiation”, en attendant le témoignage de la jeune femme sur les raisons de sa présence dans l’appartement. De plus, son compagnon a été placé en garde à vue pour inspection.