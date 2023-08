Migalo quitte Elhiwar ettounsi ?

Au cours d’une récente intervention dans l’émission Corniche sur la radio Mosaïque FM, Wassim Migalo a partagé des réflexions sincères sur son avenir professionnel à la télévision. “Je pourrais ne pas poursuivre mon aventure télévisuelle l’année prochaine…”, a-t-il déclaré, laissant planer un doute sur sa présence continue dans le monde médiatique.

Le chroniqueur, qui a gagné en popularité grâce au programme télé “Jeu dit tout” sur la chaîne “Elhiwar ettounsi”, a exprimé son désir de prendre du temps pour lui-même et de se consacrer à la réflexion. “J’ai besoin de prendre un peu de recul et de me ressourcer. L’année prochaine risque d’être chargée et exigeante, et j’aimerais prendre soin de moi et envisager les défis à venir”, a-t-il expliqué.