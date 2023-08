La Militante Saadia Mosbah Honore la Lutte Contre la Discrimination : Prix du Secrétaire d’État Américain

Le 9 août, Antony J. Blinken, le Secrétaire d’État américain, a décerné les tout premiers Prix annuels des Héros de la Lutte Internationale contre le Racisme pour l’année 2023. Parmi les lauréats de ces distinctions figure Mme Saadia Mosbah, une militante tunisienne qui s’est engagée avec dévouement dans la bataille contre la discrimination raciale et le sectarisme, tout en défendant les droits des Tunisiens noirs.

Après plusieurs tentatives infructueuses de mettre en place une institution de lutte contre la discrimination raciale durant le règne du président Ben Ali, elle a fondé en 2013 l’association “Manemti”. Son objectif est de sensibiliser davantage à la valeur de la diversité et à l’importance de l’égalité, de condamner publiquement le racisme, de garantir une protection légale pour tous, d’améliorer la position des populations noires sur le plan culturel, et de renforcer le développement social et économique au sein des communautés à prédominance noire.

Le travail acharné de Saadia, aux côtés de nombreux militants des droits de l’homme, a contribué à l’adoption en Tunisie d’une loi criminalisant la discrimination raciale le 9 octobre 2018. Toutefois, cette loi est perçue comme un accomplissement partiel, car elle ne comprend pas une déclaration globale condamnant toutes les formes de discrimination fondées sur la religion, la langue ou la couleur de peau.

Parmi les autres lauréats du Prix du Secrétaire d’État américain, on trouve Kari Guajajara du Brésil, Oswaldo Pelbao Lobaton du Pérou, Rani Yan Yan du Bangladesh, Sarswati Nepali du Népal et Victoria Luca de Moldavie. Ces individus d’exception sont reconnus pour leur engagement indéfectible dans la lutte contre la discrimination et leur contribution positive à l’évolution sociétale.