Elections des conseils locaux : 279 sièges seront réservés aux personnes handicapées

L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) s’emploiera, lors des élections des conseils locaux, à attribuer 279 sièges aux personnes handicapées conformément aux dispositions du décret-loi n°10 de 2023 régissant l’organisation des élections des conseils locaux et la composition des conseils régionaux et des districts, a fait savoir aujourd’hui, mercredi, le président de l’instance, Farouk Bouaskar.

Dans une déclaration aux médias, en marge d’une conférence de presse de l’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées concernant le renforcement de la participation à la vie politique des personnes porteuses de handicap, le président de l’ISIE a déclaré que le décret-loi n° 10 de 2023 prévoit de réserver un siège supplémentaire aux personnes handicapées qui remplissent les conditions, avec un siège supplémentaire pour chaque conseil local au niveau de la délégation. Il a fait savoir qu’en cas de candidatures multiples, l’instance compte recourir au tirage au sort entre les candidats.

D’autre part, Bouaskar a déclaré q’une campagne de vulgarisation sera organisée pour familiariser l’électeur aux concepts de base relatis aux conseils locaux et à leur composition et à l’accès aux conseils régionaux, au Conseil des régions et des districts à travers des spots de sensibilisation dans les médias publics, en plus d’une campagne de mise à jour du registre électoral qui sera lancée mi-août 2023.

De son côté, la secrétaire générale de l’Organisation tunisienne de défense des personnes handicapées, Bouraouiya Agrebi, a souligné qu’il est nécessaire d’attribuer aux personnes handicapées des sièges dans les conseils locaux pour renforcer leur participation à la vie politique et assurer la présence de cette catégorie dans la vie publique.