Saber Rebaï Enchante Jarash : Une Soirée Intime et Mémorable (Vidéo)

Le célèbre chanteur Saber Rebaï a offert une soirée musicale exceptionnelle à Jarash, lors d’un concert à guichets fermés. Dès le début de sa rencontre avec le public, il a adressé ses salutations à la Jordanie et aux invités, parmi lesquels figuraient des membres du corps diplomatique. Le concert a débuté avec la simplicité d’une de ses anciennes chansons.

Au cours de cette soirée mémorable, Saber Rebaï a interprété une série de titres emblématiques. Il a envoûté l’audience avec “Ya Aghla Ma Aindi” . Le chanteur a également chanté en dialecte libanais avec “Allah Yihmik” et a continué en envoûtant le public avec “Baad Al-Shar Aalayk” . L’interaction avec le public a atteint son apogée alors qu’il interprétait sa magnifique chanson “Ezzet Nafssi”.

La foule était en effervescence jusqu’à minuit, alors que le chanteur a été honoré par les organisateurs du festival pour sa performance exceptionnelle.

Des vidéos empreintes d’amour et d’affection ont inondé les réseaux sociaux, capturant les moments forts de cette soirée. Saber Rebaï a partagé des sourires et des rires avec son public, dansant avec eux et démontrant une proximité touchante. Sa relation spéciale avec son public syrien a été particulièrement émouvante, renforçant les liens d’affection entre l’artiste et ses fans.