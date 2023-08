Noureddine Taboubi préside la commémoration du 76e anniversaire de la bataille du 5 août 1947 à Sfax

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a affirmé, en allusion à la nomination d’un nouveau chef du gouvernement, que l’important n’est pas de remplacer un responsable par un autre mais de changer les stratégies et les politiques.

Taboubi qui présidait, samedi à Sfax, la commémoration du 76e anniversaire de la bataille du 5 août 1947, a déclaré aux médias que le nouveau chef du gouvernement doit être investi du pouvoir de décision et ouvert aux différentes composantes du pays afin de surmonter les difficultés et les défis qui se posent.

S’agissant des majorations salariales, Taboubi a rappelé qu’un accord a été conclu pour augmenter les salaires dans le secteur privé au titre des années 2022, 2023 et 2024. Il a ajouté qu’un autre accord a, également, été conclu concernant l’augmentation des salaires dans le secteur public et la fonction publique pour les années 2023, 2024 et 2025.

L’UGTT oeuvre, actuellement, a-t-il dit, à la mise en oeuvre des accords sectoriels spécifiques conformément à la législation du travail et de l’Etat de droit et des institutions.

Au sujet de l’initiative nationale de sauvetage, le secrétaire général de l’UGTT a déclaré qu’elle sera prête lorsque le peuple tunisien en aura besoin.

Concernant l’afflux des migrants irréguliers d’Afrique subsaharienne vers la région de Sfax, Taboubi a déclaré que le traitement de ce problème ne réside pas seulement dans la protection des frontières du pays contre les franchissements illégaux mais à conclure un accord tripartite entre la Tunisie, l’Algérie et la Libye.

Et il a indiqué que les pays occidentaux sont conscients de la nécessité d’œuvrer à créer un véritable développement dans les pays africains qu’ils ont colonisés pendant des années, afin d’apporter prospérité et dignité à leurs peuples.

La commémoration du 76eme anniversaire de la bataille du 5 août 1947 s’est déroulée les 4 et 5 août par l’organisation d’une exposition documentaire au siège de l’Union Régionale du Travail à Sfax et d’une marche avec la participation du secrétaire général de l’UGTT, de membres du bureau exécutif de l’organisation ouvrière et de syndicalistes, vers le monument

commémoratif de la bataille du 5 août 1947 au centre-ville de Sfax puis vers le cimetière Shaari où La Fatihah a été récitée à la mémoire des martyrs et une gerbe de fleurs déposée sur leurs tombes.