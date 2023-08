Convention de partenariat entre le ministère de l’éducation et des composantes du tissu associatif

Le ministère de l’éducation a conclu, hier vendredi, une convention de partenariat avec la fédération tunisienne des Clubs de l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), de l’organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) et de l’organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) ainsi qu’avec la fédération française des Clubs pour l’UNESCO.

A cette occasion, le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri a affirmé la volonté permanente de son département de coopérer avec les composantes du tissu associatif et son souci constant de mettre en œuvre des projets culturels, scientifiques et environnementaux communs visant à dynamiser la vie scolaire et à améliorer les performance du système éducatif, lit-on dans un communiqué publié par le ministère.

La convention a été signée par le ministre de l’éducation, le président la fédération tunisienne des Clubs UNESCO–ALECSO et ISESCO, Mokhtar Farhat et le président de la fédération française des Clubs pour l’UNESCO, Ardiouma Sirima.