Ayoub Hafnaoui : “Mes exploits aux derniers Mondiaux, une motivation pour briller aux JO de Paris”

Le double champion du monde Ayoub Hafnaoui a affirmé que ses exploits réalisés lors des Championnats du monde de Fukuoka seront une belle motivation pour s’illustrer davantage lors des prochaines échéances notamment les Jeux Olympiques de Paris-2024.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi soir pour faire la lumière sur sa participation aux Mondiaux-2023 (14-30 juillet dernier), Hafnaoui a regretté d’avoir raté de peu la médaille d’argent du 400 m NL, devant l’Australien Samuel Short, estimant que quelques erreurs dans les derniers mètres de la course ont été décisives.

“J’ai essayé avec mon entraîneur de corriger ces erreurs et ça a donné un résultat dans les deux courses suivantes”, a-t-il ajouté.

“C’est cette médaille d’argent qui a ouvert la voie pour la médaille d’or aux 800 m NL et 1500 m NL”, a-t-il ajouté notant à cet égard que le dernier 50 m’a été le plus difficile et le plus décisif compte tenu du haut niveau de compétition avec l’Australien Samuel Short et le champion du monde et olympique américain, Bobby Finke.

Le nageur tunisien a indiqué que la médaille d’or du 400 m remportée il y a deux ans aux Jeux olympiques de Tokyo, a constitué un tournant majeur dans sa carrière sportive, ajoutant que le fait d’aller s’entraîner et étudier aux Etats-Unis et de concourir avec les nageurs américains, l’a beaucoup aidé à améliorer ses performances au niveau mondial.

Il a remercié sa famille qui était son premier soutien et son inspiration depuis qu’il s’entraînait en Tunisie, affirmant que le soutien moral et familial en plus de la persévérance ont été à l’origine de ces réussites.

Hafanoui a par ailleurs indiqué que son ambition est de battre des records mondiaux, même si les 14:31.54 chrono des 1500 m NL des Mondiaux de Fukuoka étaient une chose qu’il n’avait jamais rêvé de réaliser.

Concernant les courses de 100 m et 200 m, le Tunisien a estimé que ces deux spécialités sont très difficiles et ne font pas partie de ses intérêts, ajoutant que ses objectifs sont fixés principalement sur les 400 m, 800 m et 1500 m nage libre, avec la possibilité d’élargir la spécialisation pour inclure la course de 5000 m.

Hafnaoui a révélé d’autre part qu’il y a plusieurs nageurs qu’il veut suivre l’exemple comme l’Australien Jan Thorpe, cinq fois médaillés d’or olympiques, et le Tunisien Oussama Mellouli, auteur de deux médailles d’or olympiques.