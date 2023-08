Ahlem Fekih et Sanfara célèbrent leurs fiançailles (Photos)

Dans une annonce qui a pris tout le monde par surprise, la célèbre actrice tunisienne Ahlem Fekih et le talentueux rappeur tunisien Sanfara ont récemment partagé des photos romantiques de leurs fiançailles sur leurs comptes Instagram respectifs. L’événement a fait sensation sur les réseaux sociaux, laissant les fans et les followers émus et heureux pour le couple.

Ahlem Fekih, une actrice réputée pour son charme et son talent, elle a accompagné les photos d’une légende touchante : “Mon homme, mon éternel, mon meilleur ami et mon humain préféré… Je t’aime de tout mon cœur”. Les mots doux et sincères de l’actrice témoignent de l’amour profond qu’elle porte à Sanfara, scellant ainsi leur engagement devant leurs proches et leurs admirateurs.

De son côté, Sanfara n’a pas manqué de répondre à l’annonce d’Ahlem Fekih avec un charmant commentaire : “Je t’aime beaucoup”. Cette déclaration concise et significative a suscité encore plus de joie parmi les fans qui voient ainsi se concrétiser l’histoire d’amour entre le monde du cinéma et de la musique.

Voici les photos de leur fiançailles: