Tunisie – Météo : Températures maximales oscillant entre 30 et 44 degrés ce mardi

Une stabilité relative des températures est attendue ce mardi. Les maximales oscilleront entre 30 et 37 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 38 et 44 degrés dans le reste des régions avec vent de sirocco.

Le vent soufflera relativement fort près des côtes nord et faible à modéré dans le reste des régions puis se renforçant relativement en fin de la journée sur les côtes Est et le sud.

Le ciel sera généralement dégagé à peu nuageux et les nuages seront progressivement denses l’après-midi sur les hauteurs ouest du centre avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses avec des chutes de grêles sur certains endroits.