Prévisions météo en Tunisie : Ciel clair avec risque d’orages l’après-midi

Le mardi 1er août 2023, le temps sera globalement ensoleillé à légèrement nuageux en Tunisie, avec une possibilité de développement de cellules orageuses dans la région du centre-ouest en après-midi, accompagnées de pluies.

Les vents souffleront du secteur nord dans le nord et le centre, et du secteur est dans le sud, avec une intensité modérée à forte, atteignant 30 à 45 km/h près des côtes nordiques et faible à modérée, de 15 à 30 km/h, dans les autres régions. En fin de journée, les vents s’intensifieront localement sur les côtes et dans le sud, accompagnés de tourbillons de sable locaux pendant la nuit.

La mer sera agitée, localement très agitée au nord, et peu agitée à agitée sur les côtes est.

Les températures seront légèrement en baisse, avec des maximales généralement comprises entre 32 et 41 degrés Celsius, pouvant atteindre 43 degrés Celsius dans le sud-ouest et les régions du sud avec l’apparition du vent chaud local appelé “Chahili”.