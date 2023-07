Reportage choquant : La détresse des exilés subsahariens à la frontière tuniso-libyenne (Vidéo)

Une situation humanitaire désastreuse prévaut à la frontière tuniso-libyenne, où des exilés subsahariens endurent des conditions de vie extrêmement précaires. Dépourvus d’eau et de nourriture, ces hommes et femmes désespérées sont confrontés à un véritable cauchemar, avec plusieurs cadavres retrouvés sur les lieux, comme l’a rapporté une garde-frontière libyenne.

La situation a été mise en lumière par le média AJ+ français, qui a partagé un reportage bouleversant sur la détresse de ces exilés, chassés du territoire tunisien sans ressources ni soutien. Ces personnes vulnérables sont confrontées à une lutte quotidienne pour leur survie, sans aux besoins les plus élémentaires.

Les raisons qui poussent ces exilés subsahariens à quitter leur pays d’origine sont diverses, allant de la recherche de meilleures opportunités économiques à la fuite des conflits et des persécutions. Cependant, une fois arrivées en Tunisie, elles se sont confrontées à des politiques migratoires strictes et à une absence de mécanismes de protection et d’assistance adéquates.

Les organisations humanitaires et les défenseurs des droits de l’homme tirent la sonnette d’alarme sur cette situation alarmante, appelant à des mesures immédiates pour venir en aide à ces exilés en détresse. Les autorités tunisiennes et libyennes sont également interpellées pour prendre des mesures urgentes pour protéger les droits et la dignité de ces personnes vulnérables.

Voici le reportage publié par AJ+ français: