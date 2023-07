Décès de Sadok Ben Mhenni, le père de la militante des droits de l’homme défunte Lina Ben Mhenni

Le monde de l’activisme et des droits de l’homme est en deuil suite au décès du militant tunisien Sadok Ben Mhenni, survenu récemment, l’après midi de ce vendredi 28 juillet 2023. Il était le père de feu Lina Ben Mhenni, une militante des droits de l’homme respectée et regrettée, dont l’engagement en faveur de la justice et de l’égalité a laissé une empreinte indélébile.

Sadok Ben Mhenni, tout comme sa fille Lina, a été un fervent défenseur des droits de l’homme en Tunisie. Il a garanti une grande partie de sa vie à lutter pour la dignité humaine, la liberté d’expression et la justice sociale dans son pays.

Le décès de Sadok Ben Mhenni laisse un vide profond dans la communauté militante, où il était respecté et admiré pour son dévouement et son courage. Il a été un modèle pour de nombreux défenseurs des droits de l’homme, inspirant par son engagement sans relâche pour un monde plus juste et équitable.

La disparition de son illustre fille, Lina Ben Mhenni, est également un symbole de la résistance face à l’injustice et à l’oppression. Lina était connue pour son combat en faveur des droits des femmes et pour son rôle dans la lutte contre la violence faite aux femmes en Tunisie. Sa disparition prématurée en 2019 a été un choc pour la communauté militante et un rappel de la nécessité de continuer le combat pour la justice.

Paix à leurs âmes