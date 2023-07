Coupe du Roi Salmane des clubs (GrA) : L’Espérance de Tunis s’incline devant Al Ittihad saoudien (1-2)

L’Espérance Sportive de Tunis s’est inclinée devant la formation saoudienne d’ Al Ittihad (1-2), en match comptant pour la première journée du groupe A de la Coupe du Roi Salmane des clubs arabes de football, disputé jeudi soir au stade du Roi Fahd à Al Taef (Arabie Saoudite).

Les sang et or ont fait preuve de beaucoup de prudence en début de match face aux coéquipiers de Karim Benzema, avant de parvenir à surprendre une équipe saoudienne constellée de stars internationales en ouvrant le score sur un but de l’ex-béjois, Oussema Bouguerra à la 25e.

Mais les Saoudiens, plus organisés en attaque, sont vite parvenus à égaliser dix minutes plus tard par le Marocain Abderrazak Hamdallah à la 35e.

En seconde période, les Saoudiens mettaient la pression sur la défense espérantiste et parvenaient à reprendre l’avantage sur un superbe but du Ballon d’or 2022, inscrit à la 55e pour se contenter ensuite de gérer le match défensivement, empêchant les Tunisiens de construire leur jeu et d’atteindre les buts de Marcello Grohe.

Il s’agit de la deuxième défaite tunisienne lors de cette première journée de la coupe arabe, après celle concédée par le CS Sfaxien face à Al Chorta irakien (0-1), sur un penalty tiré par Alaa Abdul Zahra à la 67e, pour le compte du même groupe. Une défaite qui a précipité le départ de l’entraineur égyptien Houssem Al Badry.

La formation alignée par Mouine Chaabani a été la suivante :

Amanellah Memmiche, Yassine Meriah, Amohamed Amine Tougai, Raed Bouchniba (Bouzrig 74), Mohamed Amine Ben Hmida, Ghaith Wahabi (Moataz Zaddem 61), Youssouf Oumarou, Houssem Tqa, Oussama Bouguerra, Anayo Iwala, Mohmaed Ali Ben Hammouda (Zied Berrima 61).

Les résultats

Groupe A :

27 juillet

CS Sfaxien – Al Chorta 0-1

Espérance de Tunis – Al Ittihad 1-2

Reste à jouer

30 juillet

CS Sfaxien – Al Ittihad

Espérance de Tunis – Al Chorta

2 août

Espérance de Tunis – CS Sfaxien

Al Ittihad – Al Chorta