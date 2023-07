Ciel peu nuageux sur la plupart des régions. Températures au niveau des moyennes de saison avec des maximales comprises, jeudi, entre 31 et 36 °C dans les régions côtières, entre 36 et 41 °C à l’intérieur du pays et aux alentours de 44 °C à El Borma et Borj El Khadhra avec vent de sirocco.

Baisse relative de la vitesse du vent à moins de 40 km/h. Mer très agitée à moutonneuse.