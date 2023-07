Bizerte : Des mesures urgentes pour traiter les répercussions de l’incendie au niveau du pont mobile

Une série de mesures urgentes ont été adoptées, jeudi à Bizerte, visant à accélérer le rétablissement des conditions de travail ordinaires dans le port de commerce à Bizerte, suite à l’incendie qui s’est déclenché hier mercredi au niveau du pont mobile adjacent.

Lors d’une séance de travail tenue, jeudi, par le comité de lutte contre les catastrophes naturelles consacrée à traiter les répercussions du sinistre, le gouverneur de Bizerte Samir Abdellaoui, a appelé les autorités régionales à finaliser le rapport d’évaluation technique et financière liée à l’impact de l’incendie, et à apporter les solutions adéquates d’ici mardi prochain, afin de restaurer la pleine fonctionnalité du pont mobile.

Dans le même contexte, le Abdellaoui a souligné la poursuite de la vigilance et la mobilisation des efforts visant à sécuriser le périmètre du pont et assurer la sécurité des usagers, louant les efforts déployés par la totalité des intervenants et l’interaction positive des citoyens et du reste des composantes sociétales avec les mesures urgentes adoptées pour limiter les répercussions de l’accident.

Pour rappel, un incendie s’est déclaré, hier mercredi, au niveau de l’une des stations de réglage du pont mobile de Bizerte, suite à court-circuit électrique, selon les services techniques de l’ouvrage emblématique de la ville.