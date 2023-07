Tunisie : Ouverture d’une enquête sur l’incendie au pont mobile de Bizerte

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarah Zaafarani a indiqué que des rapports approfondis seront lancés, à partir de ce mercredi, afin d’identifier les répercussions éventuelles de l’incendie qui s’est déclaré, ce matin, au pont mobile de Bizerte.

Intervenant, lors d’une visite effectuée sur les lieux de l’incendie, Zaafrani a fait savoir que le chef de l’Etat, Kais Saied, et la Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden avaient donné leurs instructions relatives à l’ouverture d’une enquête approfondie sur l’incident et ils avaient recommandé de prendre les mesures nécessaires et immédiates pour assurer le fonctionnement normal de cette installation stratégique.

Et d’ajouter que suite à l’évaluation de l’ensemble des dégâts, tous les mécanismes et les moyens logistiques seront mobilisés pour sécuriser les services de pont en matière de transport terrestre et de transport maritime, ultérieurement.

De son côté, le président du Comité régional de l’organisation des secours, et gouverneur de Bizerte, Samir Abdellaoui, a fait état de la réouverture de la circulation sur le pont pour tout genre de véhicules et pour les piétons, en parallèle avec les travaux de contrôle, menés sur les lieux de l’incendie, qui a été complètement éteint.

Il est à noter qu’une séance de travail a été tenue, à cette occasion, sous la présidence de la ministre de l’Equipement et le gouverneur de Bizerte avec la participation du reste des membres du Comité régional pour définir les mesures à prendre pour évaluer les répercussions de l’incendie, et coordonner au mieux les efforts déployés par les différents intervenants.

Le directeur régional de la protection civile à Bizerte, le colonel major Kamel Melliti, avait indiqué, dans une déclaration à l’agence Tap, que l’incendie momentané a été maitrisé, mercredi vers midi. Le déclenchement du feu fait suite à court-circuit électrique déclenché dans l’une des stations de réglage du pont.