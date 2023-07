Jedouba : Distribution d’aides aux sinistrés des incendies à Tabarka

La commission régionale de lutte contre les catastrophes dans le gouvernorat de Jendouba vient de distribuer des aides au profit des personnes touchées par les incendies enregistrées dans la délégation de Tabraka.

Selon Hassen Laridhi, chargé de la gestion de la mairie de Tabarka, ces aides fournis par des citoyens, dans la nuit de mardi à mercredi, concernent essentiellement des produits alimentaires de base et des fournitures nécessaires aux enfants et adultes.

Rappelons que les incendies déclarés aux forêts de Melloula, Ouled Yahia, Brirem et Ain Sobeh à Tarbarka et Ouled Hlel à Ain Drahem, ont ravagé et détruit des habitations, bâtiments, ainsi qu’une garde partie de la faune et la flore de la région.