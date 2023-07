Coupe du Roi Salmane des clubs : les clubs tunisiens pour réussir un nouveau défi

Trois clubs tunisiens, à savoir l’Espérance de Tuns, le CS Sfaxien et l’US Monastir, prendront part, à partir de jeudi, à la nouvelle édition de la Coupe du Roi Salmane des clubs de football en Arabie saoudite (27 juillet – 12 août), avec l’ambition d’aller le plus loin possible dans cette compétition.

L’Espérance de Tunis et le CS Sfaxien, versés dans le même groupe (Gr A) entament la compétition jeudi, en affrontant respectivement Al Itihad saoudien et Al Chorta irakien, tandis que l’US Monastir entrera en lice vendredi en donnant la réplique au Zamalek d’Egyptre, dans le cadre du groupe C composé également d’Al Chabab et Al Nasr saoudiens.

Le club sang et or, conduit par Mouine Chaabani, cherchera à cette occasion de réussir ses débuts dans cette lucrative compétition, face à un adversaire constellé de stars.

Le représentant tunisien n’aura pas d’autres choix que de bien négocier cette compétition pour compenser une saison marquée par un titre de champion de Tunisie raté et une finale de coupe de Tunisie perdue face à l’O. Béja.

Le staff technique espérantiste pourra compter sur les nouvelles recrues qui viennent de renforcer le groupe cet été, à l’instar de Houssem Tka, Youssouf Oumarou et Oussama Bouguerra.

L’équipe sang et or partira favorite pour atteindre les quarts de finale compte tenu de son riche effectif et de son palmarès bien garni de titres avec notamment un record de trois coupes arabes en 1993, 2009 et 2017, remportés tous sous la conduite de Faouzi Benzarti.

De son côté, le CS Sfaxien, également sacré champion arabe en 2000 et 2004, sera face à un nouveau défi, en essayant de remporter son premier match de groupe face à Al Chorta irakien.

Les hommes de Houssem Al Badri tenteront de décrocher les trois points face à un adversaire qui sera privé des services de plusieurs de ses cadres, à l’instar de Mohamed Daoud et Dhoulfikar Younes, blessés.

Une victoire permettrait aux Sfaxiens de conforter leurs chances de qualification pour les quarts de finale, avant de négocier deux matches difficiles face respectivement à Al Ittihad de Jeddah et l’Espérance de Tunis.

Le club sfaxien qui ne pourra plus compter sur les services de son gardien international Aymen Dahmane, transféré au club Al Hazm saoudien, pourra faire confiance à un riche effectif renforcé récemment par de nouvelles recrues qui viennent d’être tout juste qualifiés, tels que les Ivoiriens Diby Berenger, Gnaly Stephane, Alassane Doumbia, Constant Kouamé et Jean Arial Koffi ainsi que le Tunisien Wadhah Zaidi, et l’Irakien Hussein Ali Al Saadi.

L’US Monastir aura à son tour une opportunité de briller à l’échelle arabe après ses premiers pas réussis à l’échelle continentale. Le représentant tunisien a néanmoins hérité d’un groupe difficile avec d’entrée un gros morceau, le Zamalek d’Egypte, avant de défier Al Nasr saoudien de Cristiano Ronaldo puis Al Chabab avec son capitaine argentin Ever Banega.

L’équipe du Ribat Al Monastir qui sera conduite, lors de cette aventure, par l’entraineur Tarek El Jéni, en remplacement de Imed Ben Younes, parti pour l’Etoile du Sahel, tentera de créer la surprise malgré ses moyens limités et son effectif nouvellement enrichi par les nouvelles recrues Fourat Soltani, Chiheb Salhi, les Ivoiriens Pacome Agboke, Fabrice Zeguei, Yassine Wali, Faycal Manai, Haythem Dhaou et Mohamed Amine Ben Amor.

Programme des matches des clubs tunisiens

Groupe A :

26 juillet

Espérance de Tunis – Al Ittihad

CS Sfaxien – Al Chorta

30 juillet

CS Sfaxien – Al Ittihad

Espérance de Tunis – Al Chorta

2 août

Espérance de Tunis – CS Sfaxien

Groupe B

28 juillet

US Monastir – Zamalek

31 juillet

US Monastir – Al Nasr

2 août :

US Monastir – Al Chabab