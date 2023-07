Tunisie : Célébration de la Fête de la République, une occasion pour réaffirmer l’unité nationale (Bouderbala)

Le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a souligné, dans une déclaration publiée sur la page facebook du Parlement, lundi soir, en commémoration du 66e anniversaire de la Fête de la République que “la date de la proclamation de la République demeure ancrée dans l’esprit de tous les Tunisiens, en raison de ses significations et de ses symboles qui consacrent la souveraineté, la liberté et la dignité du peuple.”

La Fête de la République constitue une occasion pour commémorer tous les militants et martyrs de la Tunisie qui se sont sacrifiés pour l’indépendance afin de consacrer les valeurs de liberté et de démocratie. “Il s’agit aussi d’une occasion pour rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé avec sincérité, dévouement et loyauté, pour que le peuple tunisien puisse vivre dignement”, a-t-il ajouté.

Il a affirmé que le Parlement assume pleinement son rôle législatif, dans le cadre d’un processus de construction continue et travaille avec une détermination ferme pour préserver les principes de la République et ses fondements, et représenter le peuple souverain, conformément aux principes établis par la nouvelle Constitution tunisienne, approuvée par le peuple lors du référendum du 25 juillet 2022.

Bouderbala a souligné que la Fête de la République représente une occasion pour consolider l’attachement aux valeurs de la République consacrées par la nouvelle Constitution tunisienne, et constitue une opportunité pour réaffirmer l’unité nationale et préserver la cohésion qui “reste le seul moyen de sortir de la situation sociale et économique difficile et de faire face aux différents défis auxquels le pays est confronté.”