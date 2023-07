Hatem Ben Amara célèbre la réussite de sa fille lors de sa cérémonie de remise de diplôme

Dans une atmosphère empreinte d’émotion et de fierté, Hatem Ben Amara, le célèbre animateur de télévision et de radio en Tunisie, a partagé un moment précieux avec sa fille May à l’occasion de sa cérémonie de remise de diplôme. Sur sa page Facebook, il a publié des photos qui témoignent de cette journée mémorable et joyeuse.

En cette occasion spéciale, nous adressons nos sincères félicitations à May pour sa réussite académique et à Hatem Ben Amara pour le rôle de père aimant et fier qu’il incarne.

Voici les photo publiés par Hatem Ben Amara: