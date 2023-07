En quête de refuge : Le périple tragique des Subsahariens chassés du territoire tunisien (Vidéo)

Un reportage poignant diffusé sur France 24 met en lumière la situation critique des Subsahariens chassés du territoire tunisien et contraints de fuir vers la Libye et l’Algérie. Les témoignages poignants de plusieurs Subsahariens font froid dans le dos, dépeignant des expériences terrifiantes vécues dans le désert, sous une chaleur intense et dans des conditions précaires.

Le reportage de France 24 a donné la parole à plusieurs migrants Subsahariens, dont une jeune femme, dont le témoignage révèle des conditions de vie insupportables. Terrorisée par les épreuves qu’elle a traversées dans le désert, sous un soleil impitoyable, elle décrit un voyage périlleux et rempli d’incertitudes. La peur, la faim et la soif sont leur lot quotidien, alors qu’ils sont confrontés à l’hostilité de leur environnement.

Ce reportage a également mis en évidence le manque d’aide humanitaire et de soutien aux migrants Subsahariens en Tunisie, les laissant sans protection et sans ressources face à leur tragique destin. Nombre d’entre eux risquent leur vie en tentant de rejoindre la Libye, un pays marqué par l’instabilité politique et les violences.

Voici le reportage de France 24: