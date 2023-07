Tunisie – Orientation universitaire : Un numéro vert mis à la disposition des nouveaux bacheliers de 2023

Un numéro vert gratuit 80102520 est mis à la disposition des nouveaux bacheliers de 2023 pour les aider à effectuer les différentes étapes de l’orientation.

Mis en place par le ministère de l’éducation, en collaboration avec l’Association tunisienne de l’information et de l’orientation scolaire, universitaire et professionnelle, ce service permet aux nouveaux bacheliers de communiquer avec les membres de l’association, qui sont des conseillers en information et en orientation scolaire, universitaire et bénévoles, pendant la période allant du 24 au 29 juillet 2023, de 9h00 à 14h00.

Les conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire répondront aux différentes questions des nouveaux étudiants et à leurs demandes liées aux mécanismes de l’orientation universitaire, à ses étapes et les informeront sur les offres de formation disponibles dans le secteur de l’enseignement supérieur et leurs perspectives.