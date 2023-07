Les températures seront en hausse progressive, à partir de jeudi, dans la plupart des régions du pays, avec des coups de sirocco, a annoncé l’Institut National de la Météorologie, dans un bulletin de suivi, publiée mercredi.

La canicule sera remarquée surtout durant les deux journées de vendredi et de samedi, puisque les niveaux des températures dépasseront les moyennes de la période, de 6 à 10 degrés. Les maximales se situeront, ainsi, entre 33 et 37 degrés dans les régions côtières est, et entre 40 et 44 degrés au reste des régions. Elles atteindront les 47 degrés localement.

Les températures baisseront relativement à partir de dimanche, dans les zones côtières du nord, mais elles demeureront élevées surtout à l’intérieur du pays.