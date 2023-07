Le ministère de l’éducation nationale a, de nouveau, appelé les enseignants et directeurs d’écoles primaires à verser les notes d’examens, à tenir les conseils de classes et à remettre aux élèves les bulletins scolaires, conformément à la circulaire n° 66-06- 2022 du 08-09-2022 relative à l’ouverture et à la clôture de l’année scolaire 2022-2023 et du calendrier des vacances scolaires.

Dans un communiqué, le ministère a rendu hommage à tous ceux qui ont répondu à l’appel du devoir en faisant prévaloir l’intérêt supérieur des élèves à travers le parachèvement des procédures de remise des notes.

D’autre part, le ministère a affirmé son interaction positive avec la plupart des revendications de la fédération générale de l’enseignement de base malgré la situation difficile des finances publiques.

Dans le même communiqué, le ministère a publié les principaux points du projet d’accord avec la fédération dont, notamment, l’achèvement des travaux des commissions techniques conformément à l’accord du 16 novembre 2022.

Le projet prévoit de mettre fin aux différentes formes d’emploi précaire ainsi qu’une augmentation d’un certain nombre de primes.

La fédération générale de l’enseignement de base avait appelé, le 1er juillet courant, ses adhérents à ne pas remettre les notes des élèves et réitéré son attachement aux revendications contenues dans sa motion professionnelle.