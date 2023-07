Moaz Hassan se marie en tenant son enfant dans les bras, une image empreinte d’amour et de bonheur

Moaz Hassan, le talentueux gardien de but au Club Africain et à l’équipe nationale de football, a échangé ses vœux de mariage le samedi 1er juillet en France. Entouré de sa famille, de ses amis proches et de ses coéquipiers, Moaz a célébré ce moment spécial avec une grande joie et une grande émotion.

Les invités ont été accueillis par une ambiance chaleureuse et festive.

Moaz Hassan, a publié sur son compte Instagram une image émouvante, prise lors de son mariage en France, on peut voir Moez et sa mariée, tous deux rayonnants de bonheur, tenant un bébé dans leurs bras. Cette photo a rapidement donné lieu à de nombreux commentaires.

Il convient de noter que Moez Hassen avait déjà annoncé la grossesse de sa compagne sur Instagram avant même leur mariage dans une vidéo émouvante.

Dans sa publication Instagram, Moez Hassan a exprimé sa joie et sa gratitude pour cette nouvelle étape dans sa vie en écrivant: “Aimer, c’est bien, savoir aimer, c’est tout”.

