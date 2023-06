Tunisie : Météo des deux jours de Aïd El Idha

Le ciel sera peu nuageux, mercredi 1e jour de l’Aïd El Idha, sur le centre-ouest du pays, et le vent soufflera faible à modéré sur l’ensemble des régions, a indiqué l’Institut National de Météorologie (INM), dans un bulletin spécial, publié mardi, à l’occasion de la fête du sacrifice.S’agissant des températures, elles varieront entre 33 et 39 degrés dans les différentes régions.Le ciel sera nuageux jeudi, sur les régions du centre-ouest avec possibilité d’apparition de cellules orageuses, qui seront accompagnées de pluies éparses.

Les températures se situeront entre 32 et 40 degrés au nord et au centre du pays, et entre 41 et 43 degrés au sud de la Tunisie.Vendredi, le ciel sera partiellement nuageux surtout sur les régions du nord-ouest et du centre ouest.

Des précipitations éparses seront attendues, l’après-midi, sur les zones ouest du pays. Elles concerneront par la suite les régions de l’est. Les températures varieront entre 31 et 40 degrés au nord et au centre, et entre 40 et 42 degrés au sud. Elles atteindront les 45 degrés à Tozeur.