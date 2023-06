Les températures se situeront durant la nuit de lundi à mardi, entre 22 et 27 degrés, au nord, au centre et au sud-est et entre 27 et 32 degrés ailleurs, selon le bulletin de suivi, publié lundi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions du pays.

Le vent soufflera fort près des côtes à une vitesse qui peut atteindre les 50 km/h y compris au sud où il sera accompagné de phénomènes de sable. La mer sera agitée à très agitée au nord et au golfe de Hammamet.