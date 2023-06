Au cours de la journée de dimanche, les températures seront relativement stables et le ciel sera peu nuageux sur toutes les régions du pays.

Selon l’Institut natioanl de la météorologie (INM), les températures maximales seront comprises entre 30 et 35 degrès au nord et sur les hauteurs ainsi que dans les régions cotières et entre 36 et 41 degrès dans le reste des régions.

La vitesse du vent atteindra les 40 km/h et la mer sera agitée .