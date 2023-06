La production du phosphate commercial, dans la délégation de Redeyef (gouvernorat de Gafsa) et son acheminement vers les fabricants d’engrais chimiques sont toujours suspendus, en raison des sit-in observés par un nombre de demandeurs d’emploi, et ce, malgré les efforts déployés au plus haut niveau de l’Etat pour mettre fin à cette situation, surtout après la visite effectuée, le 13 juin courant , par le président de la République, Kaïs Saïed, dans la région.

Il convient de rappeler qu’un groupe de chômeurs observent un sit-in à l’unité de production de phosphate commercial, dans la ville de Redeyef, pour réclamer des opportunités d’emploi, en application ” des accords et des procès-verbaux conclus avec le gouvernement, au cours des dernières années “. Ces accords stipulent l’emploi de ces jeunes au sein de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) ou dans l’une de ses filiales, à savoir la Société de l’Environnement et La Société Tunisienne de Transport des Produits Miniers (STTPM).

Dans ce contexte, des employés de la laverie du CPG ont fait savoir qu’ils n’avaient pas rejoint leurs sites de production, depuis 32 mois, ce qui signifie que l’unité de production du phosphate commercial n’a pas fonctionné tout au long de cette période, alors que la production était de l’ordre de 400 mille tonnes, par an, durant la période 2011-2020, et avoisinait le 1 million tonnes, par an, avant l’année 2011.

Actuellement, la région de Redeyef dispose d’un stock important de phosphate commercial, s’élevant à 1,5 million de tonnes, prêt à être acheminé vers les fabricants d’engrais chimiques, mais les sit-in des demandeurs d’emploi entravent l’envoi de cette matière que ce soit par camions ou par trains.

Le chef de l’Etat, Kais Saied, avait affirmé, lors de sa visite à la région, que la Tunisie a besoin aujourd’hui, de phosphate et de toutes ses richesses nationales, afin de relever les défis économiques et sociaux, réitérant l’impératif de reprendre la production de phosphate à un rythme normal.